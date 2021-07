Puglia, serenata neomelodica: centinaia di persone assembrate senza mascherina

Bari, 20/07/2021 – (norbaonline) Filippo Zuccaro, alias Andrea Zeta, noto cantante neomelodico siciliano, ha mandato in tilt il quartiere Libertà di Bari con una serenata. Il suo intervento non era stato pubblicizzato, come lui stesso scrive sulla sua profilo instagram (spunta blu e 386mila follower). Il passaparola però ha movimentato i suoi tanti fans che hanno di fatto bloccato la strada dove si è esibito. “Solo perché si vociferava della mia presenza in zona si è bloccata Bari!” scrive Andrea Zeta sui social, “Sono andato lì senza pubblicità ma non appena ho iniziato a cantare la gente è arrivata da tutte le parti. Quando decido di scendere in campo si crea il panico…vi amo immensamente, grazie Bari mia”. (norbaonline)