FOCUS RISPOSTE ON. TASSO ALLE DOMANDE DI STATOQUOTIDIANO.IT.

L’onorevole trova irrilevanti e prive di interesse le questioni sulle sue collaborazioni parlamentari sollevate durante la mia intervista nella rubrica “Giuro di fare”.

Viste le difficoltà economiche che vivono i cittadini, ed in nome delle sue battaglie contro la casta, credo invece che sui vitalizi e sui portaborse dovrebbe essere fatta chiarezza in via definitiva. Dopotutto ha chiesto il voto, con il suo ex movimento politico, in nome della trasparenza!

“Tra i suoi collaboratori l’onorevole di Cerignola annovera la giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Annamaria Vitulano, anche nota per essere scesa al suo fianco nella competizione elettorale delle regionali e per il ridicolo risultato elettorale conseguito. Da evidenziare che la stessa giornalista in un’altra intervista si definisce una penna ‘super partes’ del territorio. Come può esserlo collaborando con un politico? E di questa collaborazione dov’è possibile trovare il contratto? L’onorevole sostiene che è: “tutto visionabile sul sito della Camera dei Deputati”.

Vuole cortesemente indicare il link della pagina, al fine di consentire la consultazione della stessa? Al sottoscritto non pare ce ne sia una, sempre per stare alla piena trasparenza, solo sbandierata a chiacchiere.

Sull’attività indicata dall’onorevole Tasso, meglio conosciuto come DJ Monaldi, non posso che riscontrare quello che ho sempre sostenuto: continua ad utilizzare la Camera dei Deputati e la sua visibilità da parlamentare come se fosse ancora in discoteca (…).

La domanda era elementare: descrivere cosa avesse fatto concretamente per Manfredonia. La risposta? Un elenco di cose senza alcun significato, per la loro inconsistenza, che dovrebbero essere il minimo sindacale per un deputato che mette in tasca 15 mila euro netti al mese, soldi nostri che dovrebbero portare a risultati ben più importanti per la nostra terra.

Certo che non possiamo negare il suo impegno parlamentare: pec inviate (inutilmente), attribuzioni di meriti (chiaramente di altri e la questione ambulanza è sintomatica, oltre che ridicola), interrogazioni volte a dimostrare interesse (senza alcuna risoluzione dei problemi evidenziati), viaggi all’estero con tutti i privilegi parlamentari (per mettere in mostra le proprie qualità di assaggiatore).

Sul tema del dissesto, nonostante la lunga carriera alla consolle, noto che la musica è sempre la stessa. Evidentemente gli studi parlamentari non hanno inciso sulla qualità dell’offerta musicale.

Riporto integralmente un passo dell’indagine dell’Espresso: “I NUMERI DEL DISASTRO La crisi economica e finanziaria dei Comuni, iniziata con il governo Monti e l’avvio dell’austerity, oggi al Sud è arrivata a un punto di non ritorno. I numeri che l’Anci, l’associazione nazionale degli enti locali, ha consegnato al Parlamento nelle recenti audizioni in Camera e Senato lasciano pochi spazi ai dubbi. Su 3% Comuni in dissesto e predissesto, ben 304 sono al Sud e nelle Isole. Nel 2019, quindi già prima della pandemia, 1.119 Comuni registravano disavanzi, di questi 803 nel Meridione. Cifre che nel 2021 sono chiaramente aumentate. Numeri impietosi anche sul fronte della riscossione: in Sicilia il 50 per cento non riesce a riscuotere Tari, Imu e multe, in Calabria il 40 per cento, in Campania il 30 per cento. Anche qui, numeri in salita nell’anno della pandemia, visto che l’economia si e fermata”.