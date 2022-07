Caratteristiche del Gioco con il Software Casino Live

Il software live è un intrattenimento molto popolare nei casinò online. Tuttavia, per i neofiti, questo termine suona poco chiaro. Quindi, elenchiamo tutte le caratteristiche del software di gioco con croupier dal vivo e facciamo un confronto con i giochi classici dei casinò online. Se vuoi provare l’intrattenimento dal vivo, qui https://nomini.com/it/games/categories/live-casino troverai un’ampia selezione di opzioni.

Che cos’è un casino live?

Prima di tutto, spieghiamo cos’è il software di casino live. Il casino live è una sezione dei siti di gioco d’azzardo online in cui i giocatori possono giocare con croupier umani. Questo tipo di intrattenimento è apparso come un’alternativa tra i casinò tradizionali e i classici casinò online. È preferito da migliaia di clienti a cui manca l’atmosfera dei casinò offline.

Come avviene il processo di gioco?

Quando un giocatore inizia una partita al casino live, vede sullo schermo un croupier umano. I croupier siedono in studi specializzati e affittati, circondati da telecamere e altre apparecchiature di trasmissione da tutti i lati. Davanti a loro c’è un monitor dove possono vedere il numero di giocatori in gioco, la loro corrispondenza, le domande rivolte al croupier e i risultati della sessione di gioco.

Si noti che il croupier è responsabile del processo di gioco, cioè distribuisce le carte o fa girare la ruota della roulette. Tuttavia, i risultati e le vincite sono calcolati automaticamente dal sistema, il che esclude la possibilità di imbrogli.

I giocatori possono vedere diverse finestre sul loro schermo. Tra queste, quella principale con il croupier, una chat live per la corrispondenza con gli altri giocatori e le tabelle con le statistiche e i risultati dei giochi.

Tipi di software per casino live

Passiamo ora ai giochi che i giocatori possono fare con croupier umani. La stragrande maggioranza dei casinò online offre i seguenti software di casino live:

Roulette. Qui si trovano la Roulette Francese, Americana, Europea, Speed e altri tipi di gioco. Blackjack. Vengono offerti il 21 spagnolo, lo Speed, l’Ultimate, il Pontoon e così via. Poker. Casino Hold’em, Texas Hold’em, Caribbean Stud Poe e poker a due mani sono solitamente presenti nella sezione dei casino live più rinomati. Baccarat. Punto Banco, Chemin de Fer, Macao e Mini sono i giochi di baccarat più comuni, giocati da croupier umani. Sic Bo. Dragon Tiger. Acchiappasogni. Crazy Time.

Si noti che i tavoli differiscono per il numero di partecipanti che giocano alla volta, per le dimensioni delle puntate, per i croupier (uomini o donne) e, naturalmente, per le regole. In questo modo, ogni giocatore potrà scegliere il gioco più adatto al proprio bankroll. Ma tieni presente che qui non sono accettate modalità demo o giocate gratuite. Il software di casino live accetta solo scommesse con denaro reale.

Pro e contro del software di casino live

I vantaggi di giocare in un casino live includono:

L’atmosfera di un vero casinò tradizionale. Ecco perché molti giocatori preferiscono i giochi dal vivo. Possono comunicare con il croupier e con gli altri giocatori.

Un’ampia selezione di giochi. Un gioco viene offerto in diverse varianti. Ad esempio, sono disponibili almeno 3 o 4 tavoli per la roulette. Ognuno di essi ha le sue regole e le sue caratteristiche.

Bonus. Qui i giocatori possono utilizzare i fondi bonus richiesti per rimpinguare il proprio conto.

Un’ampia varietà di tavoli e dimensioni di puntata. Ci sono tavoli per gli scommettitori che fanno grandi puntate e per i principianti che iniziano con piccole puntate.

L’attrezzatura è installata da tutti i lati per garantire un’osservazione perfetta;

Nessun imbroglio poiché i risultati del gioco sono calcolati automaticamente da algoritmi imparziali.

Tuttavia, si possono elencare anche alcuni difetti:

Nessuna modalità demo. I giocatori devono rischiare soldi veri fin dalla prima sessione di gioco. Non c’è la possibilità di provare i giochi gratuitamente.

Se si utilizzano dei bonus, questi comportano delle puntate obbligatorie.

Il software delle linee di casinò non è obbligatorio per i siti di gioco d’azzardo online. Pertanto, non tutti i casinò offrono questa categoria di intrattenimento.

Per i neofiti è consigliabile iniziare a giocare in un casinò online classico e familiarizzare con le regole, i principi e le caratteristiche del gioco d’azzardo online. Inoltre, possono rischiare di giocare con croupier umani. (nota stampa).