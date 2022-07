Donia, Stadio Miramare: “Budget illimitato ma lavori al palo”

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 20 luglio 2022 – E’ stata accolta con grande entusiasmo dei tifosi, la notizia dell’approdo nel Manfredonia Calcio 1932, con la qualità di Presidente, della facoltosa figura di Giuseppe Di Benedetto, già distintosi, negli anni passati, alla guida dell’Audace Barletta, prima e Di Benedetto Trinitapoli poi, per le sue sontuose campagna acquisti.

E già, i tifosi del Donia sognano ad occhi aperti, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate del neo Presidente negli studi televisivi di Tele Sveva, secondo le quali avrebbe messo a disposizione un budget importante per la campagna acquisti per raggiugere gli obiettivi.

Due le ufficializzazioni, Mr Pasquale De Candia ed il DS Fabio Moscelli, praticamente, un lusso per questa categoria. Tanti i nomi di calciatori che potrebbero arrivare in riva al golfo ma al momento alcuna ufficializzazione, evidentemente, si aspetta di conoscere le preferenza tecniche del neo mister.

Nelle more, intanto, alcuni ex Donia, sono approdati alla corte di Mr Rufini, tra cui l’under Salvemini, Trotta, già ufficializzati a cui potrebbero aggiungersi Stoppiello e Palumbo. L’unico sipontino che probabilmente vestirà la casacca biancoceleste dovrebbe essere Cicerelli.

I tifosi attendono fiduciosi ulteriori comunicazioni societarie, in primis, sui calciatori che faranno parte della rosa nella imminente stagione e, secundis, sulla questione lavori stadio Miramare. I lavori per il rifacimento del terreno di gioco sono iniziati quaranta giorni fa ma la situazione ma consuntivo, cinque, sarebbero, sino ad oggi, le giornate lavorative effettive. E’ stato smantellato meno del 50% del manto erboso sintetico, arrotolato per essere portato allo smaltimento, ma da settimane, ormai, fa bella mostra di sè nel terreno di gioco.

Quando riprenderanno i lavori e soprattutto di questo passo il terreno di gioco sarà pronto per l’inizio del campionato? Domande più che legittime che aspettano una risposta. Giocare in campo neutro, come avvenuto per la passata stagione significherebbe partire con un probabile gap: difficoltà per gli allenamenti, perdita di incassi, perdita di interesse da parte dei tifosi, proprio in un momento in cui, almeno secondo quanto dichiarato dal Presidente Di Benedetto, si vorrebbero fare le cose in grande, riportando il Donia in serie D.

Lo slittamento dei lavori e quindi l’indisponibilità del terreno di gioco per la ormai prossima stagione sportiva, nuocerebbe anche al settore giovanile del Manfredonia e potrebbe determinare anche l’esodo dei bambini della scuola calcio del Manfredonia verso altre società sportive con i terreni di gioco perfettamente efficienti. A questo punto, per scongiurare tali criticità non resta che sperare nella imminente ripresa dei lavori allo stadio Miramare.

A cura di Antonio Castriotta