Draghi in Senato sferza i partiti: “No a fiducia di facciata”

FOGGIA, 20/07/2022 – (agenzia dire) È il giorno di Mario Draghi in Senato. Il premier, su indicazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che giovedì scorso ha respinto le sue dimissioni arrivate dopo lo strappo del Movimento 5 Stelle sul dl Aiuti, ha fatto le sue comunicazioni all’aula di Palazzo Madama.

Seguiranno la discussione generale con i gruppi parlamentari e le repliche. Nel pomeriggio, il voto di fiducia che potrebbe decidere le sorti dell’esecutivo: Draghi potrebbe confermare le dimissioni o decidere di restare alla guida dell’esecutivo, in caso di maggioranza ricompattata.Il presidente del Consiglio parla al Senato alle 9.30. È quanto ha stabilito la conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama. La Capigruppo prevede l’inizio della seduta alle 9.30 con sospensione alle 10.30. Per poi riprendere con la discussione generale alle 11 fino alle repliche, alle 16.30. La chiama per la fiducia è fissata alle 18.30 con termine della votazione alle 19.30. Il voto alla Camera dei deputati slitta, quindi, a giovedì.

10.22 – LA SFIDA DI DRAGHI AI PARTITI: “FIDUCIA VERA E NON DI FACCIATA, RISPONDETE A ITALIANI”

Mario Draghi conclude il suo discorso al Senato sfidando i partiti della maggioranza a ritrovare le ragioni di un’azione comune. Ricorda che vuole fare altre riforme, oltre a quelle già indicate, “come la riforma del sistema di medici di base, la discussione per il riconoscimento di forme di autonomia differenziata. Ma tutto questo richiede un Governo forte e coeso e un Parlamento che lo accompagni nel rispetto dei ruoli. All’Italia non serva una fiducia di facciata che svanisca davanti ai provvedimenti. Serve un nuovo patto di fiducia”.

Quindi Draghi rivolto ai senatori: “I partiti, e voi parlamentari, siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti a confermare lo sforzo di questi mesi e che poi si è affievolito? Siamo qui solo perché gli italiani lo hanno chiesto. La risposta a questa domanda non dovete darla a me ma a tutti gli italiani”.

10.20 – DRAGHI: “PROVVEDIMENTO CORPOSO ENTRO PRIMI AGOSTO PER BOLLETTE”

Arriverà “un provvedimento corposo entro i primi di agosto per attenuare l’impatto su imprese e cittadini del costo dell’energia”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi lo dice nell’Aula del Senato rendendo le sue comunicazioni. (www.dire.it)