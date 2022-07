Foggia, Dj Aniceto: “Dietro la violenza giovanile musica trap e canne”

FOGGIA, 20/07/2022 – (foggiasera) «Un ragazzo di 17 anni muore accoltellato per strada a Foggia, un 25enne sequestra e picchia uno zio disabile nel tarantino, a Torino un 20enne massacra ed uccide un 56enne per futili motivi.

Ed episodi del genere purtroppo non finiranno qui. Ma come è potuto accadere tutto questo? Come è possibile che i ragazzini possano concepire queste azioni criminali? Ascoltano la musica trap e diventano piccoli criminali, provano la purple drunk e ci restano secchi, si fanno le canne e perdono il contatto con la realtà». Così il Dj Aniceto, uno dei dj più impegnati nel sociale, esperto di new generation e già membro della Consulta per le politiche antidroga a palazzo Chigi, commenta l’escalation della violenza nelle nuove generazioni.

«Molti di questi bulletti li trovi nei video, come quelli autoprodotti e ‘musicali’ su youtube. C’è poi la forza del ‘branco’, della droga e dell’emulazione che produce il resto. Nonostante tutto io non riesco a condannare questi giovani sfortunati perché sono i giovani creati dalla società dei poteri forti che gestisce il nostro mondo. I giovani, dovrebbero rappresentare il futuro di una società che invece sta rendendo molti di loro ‘Rifiuti della società», conclude Aniceto. (foggiasera)