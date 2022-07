Gargano, aumentano gli avvistamenti del “bottone blu”

FOGGIA, 20/07/2022 – (pugliareporter) Negli ultimi anni, il “Porpita porpita” (è questo il nome della creatura marina) sembra sempre più presente a largo della Puglia, con avvistamenti segnalati sul Gargano e sulle coste salentine. Una domanda sorge spontanea: il bottone blu è pericoloso per i bagnanti? A quanto pare, no

La puntura del bottone blu non è potente ma può causare – in alcuni casi – una leggera irritazione alla pelle umana. Tuttavia, negli ultimi anni, è stato ipotizzato che a causa del riscaldamento globale, le colonie di Porpita pacifica (altro nome della specie) abbiano iniziato ad apparire in numero maggiore lungo le coste del Giappone e del è stato registrato il primo caso di dermatite da contatto di questa specie. Un improvviso aumento dell’abbondanza di Porpita porpita è stato osservato anche in uno studio separato delle sue popolazioni nei mari Ionio ed Adriatico, forse anche a causa dell’aumento delle temperature negli oceani. (pugliareporter)