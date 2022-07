Gemellaggio Manfredonia-Putignano: “Bellissimo momento di festa”

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/07/2022 – (giornaledipuglia) Nello scorso fine settimana è stato siglato il gemellaggio fra il Carnevale di Putignano e quello di Manfredonia. Si continua a tessere quindi la rete dei carnevali di Puglia, mappati per la prima volta proprio dalla Fondazione putignanese.

A rappresentare Putignano in occasione dell’apertura del 68° carnevale di Manfredonia sono stati il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano, Maurizio Verdolino, e Farinella, maschera ufficiale del suo antichissimo carnevale. “Il gemellaggio con gli amici di Manfredonia – commenta il Presidente Verdolino – è un altro piccolo passo avanti di un lavoro di relazione con i carnevali di Italia cominciato sin dall’inizio del nostro mandato e mantenuto vivo nonostante la pandemia.

E proprio in riferimento a quest’ultima iniziativa, promossa dalla Fondazione Carnevale di Putignano, è stato bellissimo condividere un momento di festa con gli amici di Manfredonia che ringraziamo per l’accoglienza riservata alla nostra maschera e per le parole di stima pronunciate dal Sindaco Gianni Rotice che dal palco ha sottolineato il valore del lavoro di raccordo e promozione svolto da Putignano nella regione. Un bel riconoscimento che si aggiunge ai tanti complimenti ricevuti per l’evento cArte e Maschere e che ci auguriamo sia il giusto prologo per ripartire nel migliore dei modi e con il giusto entusiasmo per l’organizzazione della 629^ edizione del carnevale di Putignano. Diamo a tutti appuntamento il 5, 12, 19 e 21 febbraio 2023”. (giormaledipuglia)