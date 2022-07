Manfredonia, 157° Anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/07/2022 – Celebrato anche a Manfredonia il 157° Anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto. Organizzato dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia nell’omonima piazzetta su Viale Miramare, questa mattina autorità militari e civili (l’Amministrazione comunale è stata rappresentata dall’Assessore al Demanio Antonella Lauriola) hanno reso omaggio con la solenne cerimonia dell’alzabandiera, sulle note dell’inno nazionale, all’impegno ed al lavoro quotidiano dei tanti uomini e donne della Guardia Costiera. A presiedere la cerimonia il CC Fabio Palombella.

“Questo anniversario – ha scritto il Ministro alle Infrastrutture Giovannini – celebra una storia importante e apprezzata dal Paese intero per un Corpo che, nel corso del tempo, ha dimostrato una grande capacità di evolvere e di trasformarsi per servire il Paese. La Guardia Costiera svolge un ruolo insostituibile non solo per il nostro Paese ma per il Mediterraneo e per tutta l’Europa, con compiti fondamentali sia per la vita delle persone che per la qualità dell’ambiente in cui viviamo. Ringrazio tutte le donne e gli uomini che nel Corpo svolgono quotidianamente il loro servizio per il Paese con coraggio e disponibilità, caratteristiche che vengono riconosciute e apprezzate da tutti”.