Manfredonia, approvati lavori manutenzione strade a San Salvatore

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/07/2022 – “LA GIUNTA COMUNALE Su proposta – relazione del Dirigente del 5° Settore “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientale”, ing. Giuseppe DI TULLO.

Considerato, che – bisogna dare avvio ai lavori entro e non oltre il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023. COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (a+b+c) € 160.000,00. Ritenuto dover approvare il predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle alcune strade ubicate nella frazione di San Salvatore al fine anche di poter utilizzare il finanziamento messo a disposizione dal Ministero dell’Interno e quindi dare avvio ai lavori

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

– di approvare, come approva, il seguente progetto di fattibilità tecnica ed economica:

1) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI DI MANFREDONIA IN FRAZIONE SAN SALVATORE costituito dagli elaborati, in narrativa

indicati e inseriti nel relativo fascicolo depositato presso la segreteria del Settore LL.PP.

avente un importo complessivo di € 160.000,00″.