Manfredonia. Articolo su “Gruppo di donatori Avis espulso dall’associazione”, replica legale

Mattinata, li 18.07.2022

OGGETTO: AVIS MANFREDONIA vs Gazzetta del Mezzogiorno. Atto di diffida. Inserimento risposta e rettifica ex art. 8 Legge 47/1948.

L’AVIS MANFREDONIA, sezione Cav. Paolo D’Angelo, in persona del Presidente p.t. sig. Castriotta Raffaele, con sede in Manfredonia (FG) alla via Maddalena n. 138, che sottoscrive la presente onde ratificarne il contenuto nonché elettivamente domiciliata presso questo studio legale, mi ha conferito mandato al fine di rappresentarVi quanto segue.

Come a Voi noto, in data 9 luglio 2022, sul vostro quotidiano veniva pubblicato un articolo denominato “Gruppo di donatori Avis espulso dall’associazione. Manfredonia, la sezione comunale nella bufera per il 5X1000”.

In particolare, nel suddetto articolo, nell’esporre le vicende associative, diramavate una notizia dalla quale sarebbe emerso che “l’unico risultato ottenuto dal gruppo donatori Avis di Manfredonia rei di aver ripetutamente richiesto di accedere alla documentazione contabile prodotta della sezione locale, è stata la loro espulsione. Una decisione estrema e arbitraria – dicono i protagonisti o vittime che dir si voglia – emessa al solo scopo di tappare la bocca ai dissenzienti”.

Altresì, nel suddetto articolo, nell’esporre sommariamente le statuizioni del Collegio Regionale e Nazionale dei Probiviri, diramavate una notizia secondo la quale ai soci da Voi denominati dissenzienti, tra cui Vincenzo Tasso, è stata negata la possibilità di avere contezza della gestione contabile mettendo in dubbio l’impiego delle risorse del 5×1000 che giungono alla sezione comunale; il tutto culminato con un invito affinché “giunga quanto prima un chiarimento che riesca al tempo stesso a sanare una ferita che si è aperta nella base”.

Occorre per amore di verità riportare la vicenda qui all’esame nei suoi esatti e corretti svolgimenti facendo un passo indietro nell’esposizione cronologica della vicenda e rimarcando che i soci “dissenzienti”, tra cui Vincenzo Tasso, con una non gradita maliziosità, menzionano talune circostanze fattuali in modo non veridico obliando di riferirne altre che, se correttamente esposte, farebbero ben intendere la natura diffamatoria della loro nota pervenutaVi.

Invero, con ricorso dell’11.04.2021 i soci da Voi denominati “dissenzienti”, tra cui Vincenzo Tasso, adivano il Collegio Regionale dei Probiviri.

Nelle more del suddetto giudizio il Collegio prendeva atto del ritiro del ricorso da parte di Michele Fiale con la seguente motivazione: “Hanno carpito la mia buona fede in quanto non sono disposto a fare la guerra a nessuno e in sede di assemblea mi sono reso conto che c’è stata una corretta gestione di tutto il direttivo”.

Il COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI con DECISIONE n. 3/2021 del 16.10.2021 rigettava il ricorso ed in relazione alla richiesta di accesso alla contabilità così statuiva: “la reiterata doglianza dei ricorrenti di vedersi rifiutata la richiesta di accesso alla contabilità, che presumibilmente si riferisce a quella relativa al 2019, questo Collegio ritiene non sia provata. L’aver, inoltre, l’Assemblea del 15.02.2020 approvato all’unanimità il bilancio 2019, quando lo stesso estensore del ricorso ricopriva la carica di vicepresidente presume la conoscenza di detta contabilità e, comunque le eventuali contestazioni e richieste di chiarimento andavano proposte in tale occasione”.

Avverso la suddetta decisione i ricorrenti formulavano tempestiva impugnazione dinanzi il COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI che con DECISIONE del 26.04.2022 formulava delle osservazioni preliminari necessarie: “…appaiono intollerabili le espressioni gravemente denigratorie/derisorie verso il Collegio Regionale dei Probiviri variamente e reiteratamente utilizzate nel testo del gravame… omissis. A tale riguardo si ricorda e sottolinea altresì che i Componenti degli Organi dirimenti sono Volontari al servizio dell’Avis, i quali sottraggono gratuitamente tempo prezioso al proprio lavoro, alle proprie famiglie e al proprio svago per adempiere ad un dovere istituzionale tanto più oneroso e complicato quanto più sono costretti a districarsi in atti confusamente ed inutilmente prolissi per tentare di capire le ragioni del contendere e risolvere le questioni loro sottoposte. … questo Collegio ritiene di dover esprimere il proprio biasimo nei confronti sia del redattore/patrocinatore … omissis, sia dei suoi patrocinati Tasso Vincenzo, omissis… che hanno sottoscritto il gravame così approvandone e facendone proprio tutto il relativo contenuto ”.

Infine, il COLLEGIO NAZIONALE, definitivamente pronunciandosi sull’impugnazione, “rigettava integralmente il ricorso ed inviava copia della decisione all’Avis Comunale, cui appartengono i singoli ricorrenti, affinchè valuti l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei medesimi in ragione dei comportamenti stigmatizzati di cui alle osservazioni preliminari”

Gli stessi soci dissenzienti, tra cui Vincenzo Tasso, con ricorso del 19.11.2021 adivano anche il Giurì Nazionale onde ricusare i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri denunciando, a loro dire, “la scandalosa sentenza n. 3/2021”, l’aver “volutamente e scientemente voluto allontanarsi dalle disposizioni di legge senza riconoscere valenza al diritto”, “incapacità di decidere secondo diritto” e “l’atteggiamento di benevolenza, totalmente parziale, dato evidentemente da una sostanziale connivenza dei probiviri regionali”.

Il GIURÌ NAZIONALE con DECISIONE del 14.01.2022 dichiarava inammissibile la domanda di ricusazione e rilevava che “il comportamento della parte ricorrente rappresenta un vero e proprio ingiustificato/inaccettabile grave attacco sul piano personale nei confronti dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e alla immagine del Collegio stesso per aver temerariamente indirizzato nei confronti dei componenti affermazioni gravi antigiuridici/antiassociativi sulla loro terzietà, imparzialità ed indipendenza ed addirittura sulla loro capacità di agire, grave comportamento litigioso e destabilizzante nei confronti dell’Avis Comunale ovvero per atti che danneggiano l’associazione e i suoi membri insinuando costantemente il sospetto di mala gestione dell’attività associativa della Comunale che certamente ha danneggiato e continua a danneggiare il regolare e sereno svolgimento delle attività associative seminando la discordia tra i soci nonché la lacerazione dei rapporti con i colleghi consiglieri” .

Per i suesposti motivi il Giurì Nazionale applicava ai ricorrenti (soci dissenzienti) la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di 12 mesi dell’attività associativa”.

In ottemperanza ai dictum del Collegio Regionale e Nazione e del Giurì Nazionale il Consiglio Direttivo dell’Avis di Manfredonia in data 18.05.2022 decretava l’ espulsione dei soci ricorrenti , tra cui Vincenzo Tasso, evidenziando la loro condotta antigiuridica ed anti associativa ancorata al sospetto della mala gestione dell’associazione comunale che preclude il regolare e sereno svolgimento delle attività ed il contestuale conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale imposte dallo Statuto Nazionale Avis.

È indubitabile che le notizie diramate e diffuse dal Vs. quotidiano costituiscono lesione all’immagine della compagine associativa Avis sia nazionale che comunale, nonché, in generale, dei diritti della mia assistita; le notizie de quibus rappresentano un concentrato di affermazioni false e diffamatorie, essendo del tutto destituite di fondamento.

A fondamento di ciò e della verità oggettiva dell’esposizione cronologica dei fatti narrati in codesta missiva, oltre alle decisioni citate, si allegano alla presente copie dei bilanci consuntivi del 2019 e 2020 approvati all’unanimità dal Consiglio Direttivo, cui faceva parte il sig. Vincenzo Tasso e gli altri soci da Voi denominati dissenzienti.

Infine, falsa risulta essere la circostanza del 17 maggio 2022 in cui viene rappresentato che il sig. Vincenzo Tasso “facendo seguito ad una richiesta formale inoltrata ad aprile, sarebbe stato cacciato dal vice presidente che in quel momento era presente nei locali”.

Invero, in tale data ed in presenza del personale amministrativo Matteo D’Angelo e dei soci Salvatore Palumbo, Gaetano Conoscitore, Michele Renzullo, Gaetano Conoscitore e Peppino Sacco, il Presidente p.t. Raffaele Castriotta rappresentava al sig. Tasso Vincenzo che alla Sua richiesta di accesso agli atti è stato dato, così come richiesto, riscontro formale.

Atteso quanto sopra, ravvisato indubitabilmente nella Vs. condotta il mancato rispetto dei limiti della verità oggettiva dei fatti narrati e della continenza formale, intesa come uso corretto delle parole, con la presente, da valersi ad ogni effetto di legge, Vi invito all’ inserimento della risposta e rettifica ex art. 8 Legge 47/1948 che allego alla presente missiva con l’espresso avvertimento che, in mancanza di un Vs. celere riscontro entro e non oltre due giorni dalla ricezione della presente, mio malgrado, sarò costretto ai sensi dell’art. 8, comma II, legge 47/1948 a dare corso giudiziale all’azione ex art. 700 c.p.c. affinchè ne sia ordinata la pubblicazione nonchè a richiedere la sanzione amministrativa a Vs. carico.

Con la presente, nella spiegata qualità, sono a chiederVi l’esibizione della nota pervenutaVi citata nell’articolo onde avere contezza dei firmatari della stessa.

