MANFREDONIA (FOGGIA9, 20/07/2022 – L’ennesimo ed insensato atto di vandalismo si è verificato la scorsa notte sul Lungomare di Siponto.

Questa mattina, gli ex LSU del Comune di Manfredonia, su input degli Assessori Palumbo e Basta, hanno provveduto a ripristinare il decoro e riposizionare i pesanti contenitori portarifiuti in pietra barbaramente “abbattuti”. L’Amministrazione comunale si è già attivata per l’identificazione degli autori del gesto vandalico.