Manfredonia, “Carnevale senza barriere” e “Ballo per casa”

Nella stessa serata (ore 20.30), al via anche l’iniziativa (curata dall’Associazione “Io Sono P.Iva”) “Ballo per casa” che riproporrà la tradizione carnascialesca della Socjia itinerante con animazione in Piazza del Popolo, Piazza Diomede e Via Torre dell’Astrologo (nei pressi della Villa comunale). Ogni giorno in Piazza Diomede è possibile ammirare i carri allegorici in cartapesta e l’adiacente “Fabbrica del Carnevale” (ingresso gratuito dalle 19.30 alle 22.30 presso il Luc Peppino Impastato Manfredonia), museo di ricordi e cimeli della kermesse.