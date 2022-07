Manfredonia, è tornata percorribile Via Tribuna

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/07/2022 – Da qualche ora è tornata percorribile Via Tribuna che in queste settimane è stata oggetto di ripristino di una perdita della conduttura dell’acqua e del basolato. L’Assessore ai Lavori pubblici, Avv. Angelo Salvemini, invita gli automobilisti a moderare la velocità in quel tratto per il rifacimento del tappetino di catrame