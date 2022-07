Manfredonia, lavori in via Tribuna: “Stallo dovuto a perdita d’acqua”

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/07/2022 – In merito all’articolo sui lavori che stanno interessando Via Tribuna, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Avv. Angelo Salvemini – così come già ha avuto modo prontamente di spiegare di persona a residenti e commercianti della zona –

informa che essi hanno subito uno stallo tecnico non previsto, poichè durante le operazioni di ripristino delle basole è stata individuata una perdita d’acqua rispetto alla quale è intervenuto l’Acquedotto Pugliese per risolvere definitivamente il problema attraverso la sostituzione del braccetto. Completata questa operazione, si è in attesa che il manto stradale si asciughi per chiudere il cantiere ed evitare di vanificare tutto l’intervento. Il tratto di strada sarà riaperto a brevissimo.