Manfredonia, Siponto: installata passerella per diversamente abili

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/07/2022 – “Mare per tutti. Sul litorale di Siponto l’Amministrazione comunale ha installato una passerella con pedane per consentire l’accessibilità e la fruibilità delle spiagge libere ai diversamente abili ed alle loro famiglie.

L’Assessore al Demanio, Antonella Lauriola (supportata tecnicamente nella procedura dalla Dirigente Rosa Tedeschi), informa che i tratti interessanti sul Lungomare del Sole sono quelli di spiaggia libera compreso tra i frangiflutti e Bagni Bonobo e l’altro nel tratto di spiaggia libera con ingresso adiacente il Bubana Beach. Passi in avanti per Manfredonia che si attrezza per essere sempre più inclusiva per le fasce sociali più deboli e con un’offerta di servizi qualificati per il turismo”.