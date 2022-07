Pasquale Trotta è un nuovo giocatore del San Severo

(nota stampa) Manfredonia, 20 Luglio 2022.

MISTER 300 GOAL, IL BOMBER PASQUALE TROTTA, È DEL SAN SEVERO

E’ l’anno del Centenario e la società del San Severo sta lavorando con grande attenzione e passione per costruire una grande squadra. L’ultimo colpaccio del ds Andrea Florio è quello del fortissimo ed esperto esterno d’attacco (capace di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, piede destro) Pasquale Trotta. Il classe 1987, autore di più di 300 gol in carriera, muove i suoi primi passi nel Manfredonia, sua città Natale, per passare poi all’Angolana e nel Centobuchi entrambe compagini di serie D. Successivamente, prima del ritorno a Manfredonia militerà in Eccellenza nel Lucera e nell’Atessa Val di Sangro. Con il club biancoazzurro giocherà quattro stagioni di fila da quella 2010-11 a quella 2013-14 (le prime tre in Eccellenza e l’ultima in serie D. Nel dicembre 2013 approda nella Fidelis Andria in Eccellenza. Poi passa alla Vigor Trani e poi ancora nel Termoli in cui è grande protagonista con 12 presenze e 14 gol. Poi il ritorno a Trani e a Manfredonia squadra da cui proviene e di cui ne è il bomber più prolifico della storia. Un acquisto di spessore che va a rafforzare una rosa già di primissimo livello.

UFFICIO STAMPA SAN SEVERO – ALESSIO PETRALLA