San Severo, disposta l’autopsia sul corpo del 17enne accoltellato

FOGGIA, 20/07/2022 – (agenzia dire) Sarà effettuata nelle prossime ore l’autopsia sul corpo di Francesco Pio D’augelli, il 17enne di San Severo (Foggia) ucciso con una coltellata al fianco per mano di un 15enne sottoposto a fermo per omicidio nella serata di ieri.

Il ragazzino si trova nel carcere minorile di Bari e ieri, assistito dal suo difensore, ha ricostruito quanto accaduto nella serata di lunedì. Lui e la vittima avrebbero discusso non solo due giorni fa ma anche sabato scorso in un lido di Marina di Lesina per una ragazzina che il 17enne frequentava e con cui il 15enne avrebbe avuto uno scambio di messaggi tramite social. A sapere del diverbio il fratello del 15enne.

Vittima e presunto assassino si sarebbero sentiti lunedì e avrebbero deciso di incontrarsi. Prima qualche parola grossa, poi il 17enne che colpisce con due pugni al viso il 15enne, il quale reagisce ferendolo a un fianco con un coltello a serramanico. L’arma e il cellulare sono stati sequestrati. Utili alle indagini della squadra mobile sono state le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. (www.dire.it)