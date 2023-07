118 San Giovanni Rotondo, Cera: “Gravi criticità igienico sanitarie nella postazione”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.

“Personale costretto ad operare in condizioni igienico-sanitarie al limite dell’accettabile, con possibili gravi ripercussioni sulla loro salute e sulla qualità del lavoro: ho scritto al direttore generale della Asl di Foggia per accendere i riflettori sullo stato della postazione 118 di San Giovanni Rotondo. I locali si trovano in un immobile di recente costruzione, in cui già però esistono diversi problemi e criticità. Innanzitutto, è rotta la fogna e c’è fuoriuscita di liquami: ergo, l’ambiente è insalubre e gli operatori sono costretti non solo a respirare un’aria sgradevole, ma anche a spostarsi e sostare sulle scale che conducono al Centro di igiene mentale. E ancora: la presenza di bombole di ossigeno liquido all’interno della postazione. Queste, secondo le normative di sicurezza, dovrebbero essere posizionate all’esterno dell’edificio: la situazione attuale comporta un rischio non trascurabile per la sicurezza del personale e degli utenti.

Infine, l’autoambulanza non dispone di una copertura adeguata all’esterno, esponendola direttamente agli agenti atmosferici e potenzialmente compromettendo le attrezzature mediche e i farmaci al suo interno. Sono circostanze note anche alla Asl, ma fino ad oggi nulla si è mosso ed io mi appello alla sensibilità del direttore generale affinché provveda a trovare una collocazione idonea e sicura per la postazione del 118”.