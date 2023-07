Caterina: “Nati per leggere, ecco le ‘Storie piccine’ a Monte Sant’Angelo

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Il progetto Nati per leggere, consolidato a livello nazionale da 20 anni, nasce per la promozione della lettura nella prima infanzia. Gli enti coinvolti sono le biblioteche, i pediatri, le volontarie lettrici NPL e le referenti territoriali e nazionali del progetto in Italia.

Il progetto sul nostro territorio è seguito da Milena Tancredi, referente NPL AIB Puglia e responsabile della biblioteca provinciale per ragazzi.

Lo scopo è educare i genitori alla pratica quotidiana della lettura e guidarli nella scelta appropriata dei libri. Esiste infatti una vasta bibliografia del progetto NPL redatta da psicologi, pedagogisti e pediatri. Educare alla lettura equivale instaurare nel bambino una naturale propensione alla lettura come giocare o lavarsi i denti. Un bambino che legge sarà un adulto che pensa e soprattutto non percepirà da adulto lo studio ed il libro come qualcosa di lontano da sé o troppo faticoso.

L’incontro verrà svolto il sabato 22 luglio e 12 agosto dalle 18.00 alle 19.00 nella splendida cornice della piazza De Galganis a Monte Sant’Angelo, sede di vari set cinematografici con un allestimento adeguato. Le letture, animate dalle volontarie lettrici NPL di UDI Gargano, verranno intervallate da attività con giochi imitativi o cantati. A fine incontro Caterina (narratrice del festival della fiaba di Modena) narrerà una fiaba per adulti dei fratelli Grimm: Pelle D’orso.