Foggia, il megaprogetto sull’area ex mulini Casillo a un punto di svolta

Foggia, 20 luglio 2023. L’area industriale dismessa di via Manfredonia a Foggia sarà riqualificata, bonificando il sito e realizzando opere di urbanistica primaria e secondaria. Gli edifici in stato di abbandono saranno demoliti, fra questi rientrano magazzini, officine e capannone del pastificio.

Il progetto sull’ex mulino Casillo prevede, anche, la ristrutturazione dei silos e trasformazione degli stessi a polo culturale per complessivi mq. 2.376.

Sono da completare e cedere al Comune di Foggia entro il 30 dicembre 2025, come previsto dalla convenzione, al pari delle intere opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Cosa verrà realizzato nell’area? Nel progetto, sono previsti, per 6 lotti, fabbricati destinati ad abitazioni, un lotto per edilizia commerciale più altri tre lotti di cui due per “edilizia ricettiva”, cioè alberghi o simili e uno a “edilizia direzionale” (uffici, servizi a persone e imprese).

È la Società “Daufin Real Estate s.r.l.” la proprietaria del complesso industriale di Foggia su via Manfredonia

per una superficie totale di mq. 31.414, un trasferimento immobiliare avvenuto nel 2007.

L’accordo di programma per non lasciare questa zona a reperto di archeologia industriale abbandonata a se stessa- a parte il valore storico dei silos per cui è previsto il “totale recupero edilizio (100%) dell’edificio esistente”- è stato approvato nel 2014 con decreto del presidente della Regione Puglia.

Ben 9 anni fa, l’accordo ha determinato la parziale variazione del P.RG. vigente per la realizzazione, appunto, del “Programma di Riqualificazione dell’area industriale dismessa”.

La convenzione urbanistica con il Comune di Foggia risale invece al 2015. Valida per 10 anni, è stata modificata a luglio del 2022. La determina dirigenziale per cui scriviamo approva la

variante e la cessione al Comune delle aree per urbanizzazione primaria e secondaria e per le opere pubbliche.

Le prime, per una superficie totale di mq. 10.735, del valore complessivo di € 2.220.920,00: le seconde, per una superficie totale di mq. 8.077 del valore complessivo di € 807.700,00.

L’area destinata agli interventi edilizi pubblici, valore complessivo di € 2.921.400,00, riguarda la ristrutturazione dei silos e la trasformazione degli stessi a polo culturale.

A cura di Paola Lucino, 20 luglio 2023