Foggia, Nicola Gatta: “L’Ente Provincia è sempre più inconcludente”

Foggia, 20 luglio 2023. “Un’assemblea dei sindaci alquanto irregolare e viziata nella forma”. A farlo presente ai partecipanti è stato Nicola Gatta, sindaco di Candela e predecessore di Nobiletti a Palazzo Dogana, che ha sottolineato come i sindaci di Capitanata siano stati chiamati ad esprimere un parere sul bilancio di previsione provinciale “senza avere tutta la documentazione necessaria a disposizione”.

“A differenza di tutte le altre Province italiane, infatti, quella di Foggia ha trasmesso solo lo schema di bilancio, non portando in discussione gli atti propedeutici tra cui il Documento Unico di Programmazione – Dup.” ha proseguito Gatta.

“Per questo, nel mio intervento, ho posto una pregiudiziale e chiesto un rinvio della seduta, in modo che i sindaci potessero esprimersi sulla base di una documentazione più completa, come previsto dal Tuel.”

Richiesta non presa in considerazione dal Presidente Nobiletti che ha proseguito la discussione puntando l’attenzione sulle scarse risorse economiche destinate agli enti locali, tra cui la Provincia.

“Da ex Presidente della Provincia so benissimo che dopo la nefasta Legge Del Rio le casse provinciali hanno subito un ingente svuotamento ed è per questo che ho esortato l’attuale Presidente a darsi da fare per ottenere fondi e finanziamenti statali ed europei.

Le opere provinciali che si stanno realizzando ora sono frutto della programmazione degli scorsi anni; mi auguro che il presidente Nobiletti non voglia limitarsi soltanto a completare i progetti ereditati. Il bilancio presentato è privo di una visione programmatica seria: cosi si rischia di bloccare lo sviluppo della Provincia di Foggia.”