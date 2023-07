“Nessuna pista esclusa” per l’omicidio di Bartolo La Pomarda a Mattinata

Foggia – “Nessuna pista esclusa, al lavoro senza tralasciare nulla“. Così, da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, relativamente alle indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, del Comando Compagnia di Manfredonia, della Stazione CC di Mattinata, per l’omicidio di Bartolomeo (Bartolo) La Pomarda, classe 1995, originario del centro mattinatese.

L’uomo sarebbe stato ferito mortalmente con colpi di fucile, in località “San Martino Tagliata”, probabilmente nel tardo pomeriggio del 17 luglio scorso, a circa 1 chilometro da un suo casolare. Al momento dei fatti, La Pomarda era probabilmente nell’area per attività agricole.

Sarebbero stati alcuni familiari del 28enne a lanciare l’allarme nel tardo pomeriggio del 17 luglio, non vedendolo rientrare a casa. Dunque, l’arrivo in serata, verso le ore 22, dei carabinieri in località “San Martino Tagliata”, ai confini tra i Comuni di Monte San’Angelo e Mattinata, e il rinvenimento del corpo esanime dell’uomo, colpito alla schiena e al busto, da approfondimenti del medico legale giunto sul posto.

Attesa ora per i risultati dell’autopsia, già disposta dai pm foggiani.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, già nella notte sono state effettuate numerose perquisizioni ed eseguiti alcuni stub, l’esame per verificare la presenza di polvere da sparo su mani o indumenti.

Al momento gli inquirenti non tralasciano alcuna pista investigativa sul movente dell’omicidio del 28enne, compiuto in una zona priva di telecamere di videosorveglianza.

Si ricorda come nell’aprile 2016, Bartolomeo La Pomarda era stato arrestato in quanto “accusato, con altre due persone di aver aggredito con un’accetta un 30enne di Mattinata per questioni legate a litigi continui per lo sconfinamento dei pascoli nei terreni della zona”. I fatti avvennero il 6 aprile 2016, poco prima della mezzanotte.

Da questo fatto di cronaca, non si sono registrati ulteriori avvenimenti di rilievo interessanti l’uomo.

