Rotice: “Il Manfredonia è ufficialmente iscritto alla serie D”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Il Manfredonia Calcio è ufficialmente iscritto al prossimo campionato di serie D. Poco fa la mail ufficiale della COVISOD che ha validato l’istanza presentata la settimana scorsa”. Lo riporta il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.

“Un altro passo importante in avanti per lo sport sipontino in un nuovo fiorente periodo pieno di soddisfazioni a più livelli e per tutta la città. Buon lavoro al Manfredonia Calcio”.