Salute lago di Varano. De Leonardis: “Hanno abbandonato il Gargano”

SFoggia – “Che l’incapacità di governare le politiche in materia di sanità siano una peculiarità del governo Emiliano è cosa nota, così come noti sono i riverberi che si riscontrano quotidianamente sul Gargano in tema di disservizi o assenza totale di questi.

Purtroppo, bisogna prendere atto che la strategia dell’abbandono del Gargano da parte di Emiliano si riscontra anche in materia paesaggistica e turistica“. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che interviene sullo stato di salute del lago di Varano.

“Una vicenda rispetto alla quale, di fronte al grido di allarme del sindaco di Cagnano Varano e agli opportuni e dettagliati rilievi dell’Ente Parco del Gargano, che si era mosso per tempo sulla questione senza ricevere risposta alcuna dagli uffici regionali competenti, il governo di centrosinistra non fa altro che praticare lo scaricabarile senza assumersi le proprie responsabilità rispetto al totale disinteresse mostrato nei confronti di questa emergenza.

Ennesima dimostrazione di quello che sembra essere quasi un intento persecutorio nei confronti del Gargano in ogni ambito possibile. In questa fattispecie, come da triste e consolidata prassi, si è arrivati all’estate senza che Emiliano, Piemontese e Pentassuglia abbiano mosso un dito nei mesi scorsi verso un’area che pure è di fondamentale importanza, oltre che sul piano turistico e paesaggistico, anche sotto il profilo economico, legato alla pesca.

La Regione Puglia metta in campo strategie di interventi risolutivi, senza accusare altri delle proprie inefficienze.

Perché è di tutta evidenza che finora, di strategica, c’è stata solo la scientifica assenza di qualsivoglia attenzione nei confronti del Gargano da parte di Emiliano e dei suoi assessori”, conclude De Leonardis.