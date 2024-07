«Dobbiamo suddividerlo in due da 125… 130… invece di farne uno da 150, dovresti fare 250 e non 280». Con queste parole l’imprenditore Sigismondo Zema discuteva dell’appalto per la fornitura di scaffalature metalliche destinato alla “fabbrica delle mascherine” pugliese. Questa intercettazione è emersa tra gli atti della Procura di Bari nell’ambito dell’inchiesta – il cui esito è stato notificato giovedì – sulle presunte gare truccate nella Regione Puglia, incluse quelle per la costruzione e le forniture dell’ospedale Covid in Fiera del Levante. Secondo l’accusa, gli appalti sarebbero stati manipolati attraverso un apposito algoritmo.

Arresti respinti e nuova richiesta

Pochi giorni prima della conclusione dell’indagine, la Procura aveva richiesto l’arresto di Zema e degli imprenditori Alessandro Goffredo Nuzzo e Domenico Tancredi. Tuttavia, la gip Anna Perrelli aveva respinto la richiesta, ritenendo insufficienti le esigenze cautelari. Ieri, il procuratore Roberto Rossi ha impugnato la decisione e ha nuovamente chiesto l’arresto dei tre. Gli imprenditori sono tra i dieci indagati insieme all’ex dirigente della protezione civile pugliese Mario Lerario, già condannato per corruzione, all’ex funzionario regionale Antonio Mercurio, al membro della commissione di gara Felice Antonio Spaccavento e ad altri sei imprenditori. A tutti sono imputati, a vario titolo, i reati di corruzione, peculato, falsità ideologica in atto pubblico da parte di pubblico ufficiale, turbativa della libertà del procedimento di scelta del contraente e turbativa degli incanti.

La Procura sostiene che, per i tre indagati per i quali è stato richiesto l’arresto, esistano «gravi indicatori di una predisposizione a delinquere, significativa, inquietante e, soprattutto, non occasionale o legata alla contingenza della specifica vicenda in esame». In particolare, l’attenzione è focalizzata su Zema, considerato «uno dei principali collaboratori di Lerario» e «un intermediario tra i funzionari pubblici e gli imprenditori negli affari illeciti», agendo con professionalità nella commissione dei numerosi reati contestati.

I 23 appalti in tre anni

I «buoni uffici» di Zema, come indicato nell’atto, gli hanno consentito di inserirsi nell’apparato burocratico della Pubblica Amministrazione e di accelerare i pagamenti milionari ad imprenditori con cui aveva affari in corso. Tra il 2019 e il 2021, le imprese di Zema avrebbero ottenuto 23 appalti e affidamenti dalla sezione Provveditorato-Economato, diretta da Lerario, per un totale di quasi 1,8 milioni di euro.

Lo riporta Corriere del Mezzogiorno.