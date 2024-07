La Prefettura di Bari ha creato una cabina di regìa regionale, coordinata dal prefetto Francesco Russo, per attuare il piano di monitoraggio volto all’eradicazione della peste suina e al controllo dei cinghiali. La decisione è stata presa al termine di una riunione in videoconferenza, durante la quale il prefetto Russo ha dialogato con gli altri prefetti pugliesi e il Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana (PSA), Vincenzo Caputo.