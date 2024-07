Il Ris di Cagliari ha confermato che il corpo ritrovato in un borsone da calcio vicino a un ponte, recuperato dai carabinieri ai piedi di un albero nascosto tra rami e terriccio nelle campagne di San Priamo, nel Sud Sardegna, appartiene a Francesca Deidda, la 42enne scomparsa da San Sperate. Nei giorni scorsi, erano stati trovati oggetti appartenenti alla vittima, tra cui un bite dentale, un accappatoio e i resti di una felpa.

L’esame del Ris ha confermato immediatamente l’identità della vittima, ma per l’autopsia, che fornirà dettagli su quando e come la donna sia stata uccisa, sarà necessario attendere la prossima settimana. Nel frattempo, è prevista una speciale Tac sul borsone per determinare come fosse posizionato il corpo e in quali condizioni si trovasse.

Intanto, dal carcere, il marito Igor Sollai continua a negare le proprie responsabilità. Tuttavia, gli inquirenti dispongono ora di nuovi elementi per il prossimo interrogatorio. Sollai, 43 anni, è accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere.

Sono previsti ulteriori esami da parte del Ris di Cagliari sia all’interno dell’abitazione di Sollai sia a bordo delle due auto sequestrate. Il 23 luglio è fissata l’udienza davanti ai giudici del Riesame, richiesta dalla difesa dell’uomo, per rivalutare le misure restrittive disposte nei confronti dell’ex marito della vittima.

Lo riporta FanPage.