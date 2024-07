Tra i cerignolani di cui essere orgogliosi c’è Michele Reibaldi, un medico di 46 anni nato a Bari e cresciuto a Cerignola.

L’oculista, insieme alla giovane scrittrice Sara Ciafardoni, riceverà il premio Hargos Hippium, riservato alle eccellenze e ai talenti della nostra terra.

Dopo essersi laureato in Medicina e Chirurgia a Catania, ha completato la sua formazione presso il Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital, il Columbia University Presbyterian Hospital e la New York University School of Medicine.

Dal 2006, il dottor Reibaldi ha ricoperto il ruolo di ricercatore e, successivamente, di professore associato presso la Clinica Oculistica dell’Università di Catania.

Dal marzo 2020, è professore ordinario di Oftalmologia all’Università degli Studi di Torino e direttore della Clinica Oculistica della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Nel 2023, ha ricevuto il premio come “Piemontese dell’anno” per aver eseguito un intervento di trapianto di cornea su un uomo di 83 anni, che ha recuperato la vista dopo sei anni di cecità.

Nel campo della chirurgia delle patologie vitreo-retiniche, il dottor Reibaldi è considerato un vero e proprio opinion leader, grazie alla sua vasta esperienza e competenza accumulata nel corso degli anni.

Lo riporta Cerignola Viva.