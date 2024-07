Un’abitazione è andata in fiamme a Lucera, in via Enrico De Nicola. In quel momento fortunatamente il proprietario non era in casa. La squadra dei Vigili del Fuoco di Foggia al lavoro per spegnere il rogo.

Nella Bat, invece, a fuoco un’area molto vasta di macchia mediterranea tra la località di Montegrosso e Castel del Monte: ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco.

Lo riporta RaiNews.