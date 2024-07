Manfredonia. La “Festa del Pescatore” di Manfredonia giunge alla sua ottava edizione, confermandosi come uno degli eventi più attesi dai giovani della provincia di Foggia. Ogni anno, la manifestazione attira migliaia di ragazzi con un programma ricco di musica, spettacoli, cabaret e altre attività, il tutto offerto gratuitamente grazie al sostegno degli sponsor.

L’organizzazione dell’evento è curata dall’ente Santorsola, guidato dal noto responsabile Salvatore Mazzamurro. Questa associazione, attiva da oltre 20 anni, si distingue per il suo impegno nella lotta contro fenomeni di fragilità giovanile come droghe, alcool e criminalità. Santorsola opera a Manfredonia e in tutta la provincia di Foggia, proponendo attività di aggregazione sociale e offrendo alternative per i giovani in situazioni difficili, spesso legate a contesti giudiziari.

“Un impegno Costante per i giovani e la comunità”

L’associazione Santorsola è un punto di riferimento per la comunità supontina e provinciale. Da oltre due decenni, l’organizzazione lavora per promuovere l’inclusione sociale e offrire opportunità di riscatto ai giovani. Negli ultimi due anni, Santorsola ha ampliato le sue attività, fornendo supporto anche nel settore dell’immigrazione, in stretta collaborazione con le autorità competenti di Foggia.

Santorsola dispone di tre sedi distaccate a Manfredonia, Foggia, Bologna e Napoli, ma tutte operano sotto la guida del responsabile Mazzamurro. La sua figura è ormai ben nota non solo agli abitanti della provincia di Foggia, ma anche a livello nazionale, grazie al suo impegno costante e alle numerose iniziative intraprese per il bene della comunità.

“Un evento di aggregazione e prevenzione”

La “Festa del Pescatore” non è solo un momento di svago, ma rappresenta anche un’importante occasione di prevenzione e sensibilizzazione. Attraverso l’organizzazione di spettacoli, concerti e attività ludiche, l’evento mira a offrire ai giovani un’alternativa sana e positiva, lontana dai rischi legati a comportamenti devianti.

Mazzamurro: un leader di riferimento

Mazzamurro, il responsabile di Santorsola, è una figura centrale per il successo dell’associazione. Con un curriculum ricco di esperienze e missioni dedicate alla promozione del benessere giovanile, ha saputo costruire nel tempo una solida reputazione. La sua leadership è stata fondamentale per la crescita e l’efficacia delle attività di Santorsola, che continua a operare con passione e dedizione a favore dei giovani e della comunità.

La “Festa del Pescatore” di Manfredonia rappresenta un esempio virtuoso di come un evento possa contribuire a costruire una comunità più coesa e solidale. Grazie al lavoro instancabile di Santorsola e alla guida di Mazzamurro, ogni anno migliaia di giovani hanno l’opportunità di vivere un’esperienza positiva, all’insegna del divertimento e della prevenzione.

Il successo di questa manifestazione è la dimostrazione di come, attraverso il sostegno degli sponsor e la collaborazione con le autorità locali, sia possibile realizzare iniziative di grande impatto sociale. La speranza è che eventi come la “Festa del Pescatore” possano continuare a crescere e a offrire momenti di aggregazione e speranza per tutti i giovani della provincia di Foggia.