Manfredonia: arriva l'attaccante Emanuele Tedesco, classe 98

Il Manfredonia Calcio 1932 ha ufficializzato l’accordo con l’attaccante centrale classe 1998, Emanuele Tedesco, per la stagione 2024/2025.

Il trasferimento si è concluso rapidamente grazie alla forte volontà sia della società che del giocatore di contribuire a un progetto sportivo in crescita, in una piazza calcistica di grande prestigio.

Il contratto è stato firmato recentemente a Manfredonia, alla presenza del presidente Gianni Rotice e del main sponsor Gaetano Vitulano.

Emanuele Tedesco vanta un’impressionante carriera con circa 60 gol e 230 presenze in Serie D, avendo giocato in importanti squadre come Picerno (dove ha conquistato il campionato), Carpi, Bastia, Andria, Altamura, Casarano, Gladiator, Torres, Bitonto e Martina. Nell’ultima stagione ha realizzato 11 gol (6 con il Bitonto e 5 con il Martina).

L’arrivo di Tedesco rafforza notevolmente l’attacco del Manfredonia, che ora può contare su un reparto offensivo di grande qualità, con giocatori come Calemme, Carbonaro, Scaringella e Bonicelli, promettendo così una stagione ricca di successi.

Lo riporta Tuttocalciopuglia.com