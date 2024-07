Tragedia tra Trinitapoli e Cerignola: un morto e 7 feriti

Un morto e sette feriti, tutti in codice rosso: è questo il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, sulla strada che collega Trinitapoli a Cerignola.

L’impatto – un frontale tra due auto – è avvenuto sul cavalcavia di via Cerignola ed è stato violentissimo. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 giunte dalle postazioni di Margherita, San Ferdinando, Trinitapoli e dal Foggiano, i vigili del fuoco con squadre dai distaccamenti della Bat e del Foggiano e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

A perdere la vita è stato un ragazzo, di cui non sono state rese note, al momento, le generalità: è deceduto sul colpo; i feriti, sette in tutto, sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Andria, Barletta e Cerignola. La strada è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.