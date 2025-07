Amanti beccati dalla kiss cam dei Coldplay: ecco perché non puoi fare causa

Il caso esploso sui social durante un concerto dei Coldplay – dove una “kiss cam” ha immortalato un presunto tradimento – ha fatto il giro del web, suscitando reazioni, commenti e speculazioni. Ma al di là della curiosità virale, c’è un aspetto che pochi hanno considerato: nonostante la diffusione improvvisa dell’immagine e la successiva identificazione dei protagonisti, non è possibile fare causa agli organizzatori dell’evento. La ragione è semplice: chi acquista un biglietto per un concerto o spettacolo pubblico accetta automaticamente di essere ripreso. Lo dicono la legge e le condizioni contrattuali di piattaforme come TicketOne. E l’uso dell’intelligenza artificiale per svelare identità non cambia la questione dal punto di vista legale: il nodo resta la diffusione non autorizzata, non la ripresa in sé.

In Italia, l’acquisto di un biglietto per un evento aperto al pubblico implica l’accettazione di una serie di condizioni, tra cui quella relativa alla possibilità di essere ripresi. È previsto dall’articolo 97 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Inoltre, la giurisprudenza – come dimostrano sentenze della Cassazione – considera legittime le riprese effettuate in contesti pubblici, a patto che non siano lesive della dignità o della reputazione del soggetto. Ad esempio le condizioni di vendita di TicketOne, tra i principali distributori di biglietti per eventi in Italia, sono molto chiare: l’ingresso a uno spettacolo comporta il consenso a essere fotografati, filmati e inquadrati su maxischermi, trasmissioni o clip promozionali, anche a titolo gratuito. La clausola è valida anche per i minori, se accompagnati da un adulto. Questo consente agli organizzatori di trasmettere immagini del pubblico senza incorrere in violazioni. In altre parole, non è necessario firmare nulla: basta entrare.

Se la ripresa è lecita, la pubblicazione del video è tutta un’altra questione. La legge vieta di diffondere immagini riconoscibili di una persona senza il suo consenso, salvo eccezioni giornalistiche o artistiche. Caricare un video virale che espone una coppia o un individuo in situazioni personali può quindi comportare violazioni della privacy, anche gravi. Chi pubblica rischia sanzioni penali (fino a 18 mesi) e civili. L’autorizzazione implicita al momento dell’ingresso non si estende alla diffusione da parte di terzi. Un altro elemento che ha fatto discutere nel caso della kiss cam ai Coldplay è la velocità con cui il protagonista è stato identificato.

Con software basati sull’intelligenza artificiale, oggi è possibile riconoscere volti anche in video di bassa qualità, confrontandoli con immagini pubbliche disponibili online. Anche se la normativa europea (AI Act) pone dei limiti a questi strumenti, il riconoscimento post-evento è tecnicamente e legalmente possibile. Tuttavia, non è l’intelligenza artificiale a violare la legge, bensì chi diffonde contenuti riconducibili a soggetti non consenzienti. Il protagonista del video diventato virale non può fare causa agli organizzatori del concerto: ha accettato le riprese acquistando il biglietto, come previsto dalle clausole contrattuali. Potrebbe invece rivolgersi contro chi ha pubblicato e diffuso le immagini, chiedendo la rimozione e, se necessario, un risarcimento. Ma la responsabilità non è di chi ha organizzato l’evento, né della kiss cam.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it