Auto in fiamme sulla SS89 tra Foggia e Manfredonia. Paura tra gli automobilisti

MANFREDONIA – Momenti di tensione questa mattina lungo la Strada Statale 89 Foggia-Manfredonia, dove un’autovettura ha preso improvvisamente fuoco intorno alle ore 11, poco dopo la stazione di servizio Camer, all’altezza del chilometro 181.

L’auto si trovava ferma in una piazzola di sosta quando ha iniziato a sprigionarsi un intenso fumo nero, visibile anche a distanza. Nel giro di pochi minuti, le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo, distruggendolo.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti con prontezza i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio ed evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante o coinvolgessero altri mezzi.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause del rogo non sono ancora note, ma non si esclude un guasto meccanico o un cortocircuito tra le ipotesi al vaglio.

Il traffico sulla statale ha subito rallentamenti temporanei, ma la circolazione è tornata alla normalità dopo l’intervento dei soccorritori.

Lo riporta foggiatoday.it.