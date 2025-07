SERIE C

È ufficiale: Delio Rossi è il nuovo allenatore del Foggia Calcio. Il club rossonero, militante in Serie C, ha annunciato il ritorno in panchina dell’allenatore 65enne, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo.

Rossi torna così a guidare una squadra che ha già avuto modo di conoscere in passato, con l’obiettivo di riportare il Foggia a competere ai vertici del campionato. La società ha condiviso l’annuncio ufficiale anche attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram (@calciofoggia1920).