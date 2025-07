Anche quest'anno, la commemorazione ha visto la presenza di fedeli, devoti e studiosi, riuniti ph enzo maizzi

FOGGIA – Nella mattinata di domenica 20 luglio 2025, si è tenuta a Foggia una sentita e partecipata Messa Solenne in occasione del 188° anniversario della morte del Servo di Dio Don Antonio Silvestri. La celebrazione ha avuto luogo alle ore 10.00 nella Chiesa di Santa Maria di Loreto, detta di Sant’Eligio, nel cuore dell’antico Borgo Croci, un luogo intriso di storia e spiritualità.

L’evento ha assunto quest’anno un valore ancor più profondo, coincidente con l’approssimarsi della chiusura della fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione del sacerdote foggiano, avviato ufficialmente lo scorso anno per volontà dell’Arcivescovo Metropolita di Foggia–Bovino, Mons. Giorgio Ferretti.

Don Antonio Silvestri, morto a Foggia il 20 luglio 1837 a causa del colera, ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria della città per la sua opera instancabile a favore degli ultimi: i bambini abbandonati, i carcerati, i condannati a morte in cerca di redenzione, e le donne cadute in disgrazia, spesso dimenticate perché povere, anziane o malate.

Il ricordo del Servo di Dio, figura emblematica della carità cristiana, continua a vivere grazie al costante impegno della Confraternita di Sant’Eligio, custode storica della sua memoria, e del Comitato Promotore che da anni affianca la confraternita nel diffondere l’opera e la spiritualità di Don Silvestri. Numerosi sono stati nel tempo i contributi di personalità locali del mondo della cultura, della musica, della letteratura e della ricerca storica, che hanno arricchito la memoria collettiva di questo umile ma grande sacerdote oratoriano.

Anche quest’anno, la commemorazione ha visto la presenza di fedeli, devoti e studiosi, riuniti non solo per rendere omaggio a Don Silvestri, ma anche per rinnovare il proprio impegno nel promuovere i valori di giustizia, misericordia e servizio che egli ha incarnato fino all’ultimo giorno della sua vita.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI