FOGGIA – “La sicurezza non può aspettare”. È questo il grido d’allarme che arriva dal Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), sezione provinciale di Foggia, in un comunicato stampa diffuso oggi, 20 luglio 2025, a firma del segretario provinciale Giuseppe Vigilante.

Una denuncia forte, accorata, che arriva dopo una serie di gravi episodi di criminalità che hanno scosso la città e l’intera provincia. “Abbiamo già manifestato tutta la nostra delusione e amarezza per la mancata assegnazione di nuovo personale – si legge nel documento – tanto da invocare l’impiego di pattuglie di altre forze di polizia per rafforzare i presidi sul territorio”.

Il SAP punta il dito contro una situazione ormai considerata al limite: “Dopo i recenti fatti di cronaca nera, non si può più aspettare. La Capitanata non può essere lasciata in balia della criminalità organizzata e mafiosa, che non è mai sparita e che, anzi, è tornata a colpire con ferocia”.

Il riferimento è chiaro agli ultimi avvenimenti: spari, rapine, tentati omicidi, furti, incendi. Una lunga sequenza di illegalità che ha colpito il cuore del territorio. Tra gli episodi più gravi, il SAP ricorda con preoccupazione quanto accaduto nelle ultime 24 ore a Manfredonia: “Ottocento ettari di oasi naturale andati in fumo, un tentativo di incendio alla pineta di Siponto, roghi di ecoballe nella zona industriale, auto bruciate… e non solo: sparatorie, rapine, criminalità diffusa anche a Foggia e in altri centri della provincia”.

“Ci stringiamo con forza e commozione attorno ai nostri colleghi – afferma Vigilante – che, con grande sacrificio e serietà, ogni giorno affrontano in condizioni difficilissime le molteplici sfide dell’illegalità diffusa. Ma la verità è una: a Foggia non si può pretendere di controllare il territorio con una sola Volante. Lo abbiamo già detto e continueremo a ripeterlo”.

L’assenza di rinforzi annunciati e attesi ormai da mesi rischia, secondo il sindacato, di compromettere seriamente la sicurezza dei cittadini. “A chi ha fatto promesse di incremento del personale – continua il SAP – ricordiamo che il tempo delle parole è finito: bisogna agire. È necessario rivedere l’organizzazione dei servizi, ridurre quelli meno urgenti e concentrare tutte le forze disponibili sull’emergenza criminalità”.

Il messaggio è chiaro e diretto: “Non ci fermiamo e non ci facciamo intimidire. Continueremo a denunciare con forza una situazione inaccettabile. Foggia e la sua provincia meritano di più: più uomini, più mezzi, più attenzione. La sicurezza è un diritto e non può più essere rimandata”.

Con questo ennesimo appello, il SAP chiude il comunicato chiedendo un intervento urgente da parte delle istituzioni centrali. “Non possiamo e non dobbiamo permettere che la criminalità detti legge nei nostri territori. Ora basta”.