FOGGIA – Un appalto da circa 140mila euro per la fornitura di arredi urbani, affidato senza gara dal Comune di Foggia a una cooperativa che annovera tra i suoi soci Maria Aprile, sorella gemella della vicesindaca e assessora all’Ambiente Lucia Aprile (M5S), ha sollevato una bufera politica e acceso il dibattito sull’opportunità dell’operazione.

La procedura è stata gestita direttamente dalla tecnostruttura comunale, e, stando alle prime ricostruzioni, non avrebbe violato la normativa vigente: sotto la soglia dei 140mila euro non sussiste infatti l’obbligo di procedura ad evidenza pubblica. Tuttavia, la parentela con un membro della giunta comunale ha fatto scattare l’allarme su possibili profili di conflitto d’interesse.

La vicenda ha sollevato perplessità anche all’interno del Movimento 5 Stelle, tradizionalmente molto attento a temi di trasparenza e legalità. Interpellata dall’ANSA, l’assessora Lucia Aprile ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali, limitandosi a ribadire la propria totale estraneità alla procedura.

In una nota diffusa in seguito, Aprile ha chiarito: «Ho sempre agito in maniera trasparente e rispettosa delle regole. Non ho mai fatto nulla di cui possa vergognarmi. Ho immediatamente allertato gli uffici competenti e informato il collega assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, del tutto ignaro della vicenda, che riguarda esclusivamente l’ambito gestionale della tecnostruttura».

L’assessora ha sottolineato che si tratta di un atto dirigenziale, predisposto dai responsabili del procedimento e non dalla componente politica: «Non vi è alcuna ingerenza politica possibile. Abbiamo già avviato tutte le verifiche necessarie, come è giusto che sia in casi del genere».

Secondo fonti comunali, la famiglia Aprile sarebbe attiva da oltre vent’anni nel settore dei servizi pubblici – trasporti, noleggi, multiservizi – con rapporti non solo con il Comune di Foggia, ma anche con altri enti pubblici.

Intanto si attendono i risultati degli accertamenti interni, mentre non si esclude che la questione possa finire all’attenzione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), qualora emergano irregolarità o segnalazioni formali.