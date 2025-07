Incendio Lago Salso, De Leonardis: “Mancata prevenzione e disinteresse politico”

Il devastante incendio che ha colpito l’Oasi Lago Salso nelle scorse ore rappresenta, secondo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis, l’ennesima dimostrazione della grave carenza di prevenzione e tutela ambientale in Puglia. «Come avevo già denunciato pochi giorni fa – afferma De Leonardis – in questa regione manca un’efficace attività di prevenzione antincendio, che dovrebbe passare attraverso una manutenzione costante delle aree naturalistiche e un adeguato presidio sul territorio. Il personale dell’ARIF è sotto organico, si perde troppo tempo prezioso nelle attività di spegnimento, e la Puglia è una delle pochissime regioni italiane ancora sprovvista di una propria flotta di aerei antincendio».

L’incendio ha colpito un patrimonio naturalistico di enorme valore, causando danni irreparabili anche alla fauna che vive nell’area. «L’Oasi Lago Salso – sottolinea il consigliere di FdI – versa in uno stato di abbandono, priva di un presidio stabile di ARIF e con accessi limitati per i visitatori. Questo episodio, chiaramente doloso, si inserisce nella lunga serie di disastri ambientali che continuano a colpire il territorio di Capitanata».

De Leonardis punta il dito contro la gestione politica regionale, chiamando in causa il governatore Michele Emiliano, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle: «Il loro disinteresse e la loro incapacità amministrativa sono evidenti. Non sono state adottate in tempi utili le misure necessarie per la prevenzione degli incendi, né si è proceduto al potenziamento del personale ARIF né all’acquisto di mezzi aerei adeguati come i canadair». «A pagare il prezzo di questa negligenza – conclude De Leonardis – sono ancora una volta i nostri territori, la nostra natura e le comunità locali. È urgente che la Regione Puglia cambi rotta, investendo concretamente nella tutela ambientale e nella sicurezza del territorio».