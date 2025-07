Manfredonia, Europa Verde risponde al Presidente Pazienza: «No, caro Presidente, così non basta»

Dopo le dichiarazioni del presidente del Parco Nazionale del Gargano, prof. Pasquale Pazienza, sui gravi incendi che hanno devastato l’Oasi Lago Salso, arriva la replica netta di Europa Verde – Verdi di Capitanata. Un documento che elenca, punto per punto, una serie di “NO” alle affermazioni del Presidente, chiedendo maggiore chiarezza e azioni più concrete per la tutela dell’area. «NO, caro Presidente – scrivono i Verdi – Lago Salso è gestita dalla società Oasi Lago Salso Spa, di cui il Parco è praticamente unico socio. La responsabilità quindi è diretta, non si può scaricare altrove». E non si tratta solo di gestione amministrativa: «NO, caro Presidente, non basta sfalciare i canneti sulla sommità degli argini. È necessario pulire completamente gli argini per prevenire incendi devastanti come quello che, purtroppo, è avvenuto».

Sul tema della riserva statale, Europa Verde precisa che il Comune di Manfredonia non ha rallentato l’iter: «NO, caro Presidente, la tua idea non si è fermata per colpa del Comune. Come ricorderai, dopo l’incontro politico che aveva tracciato le linee guida, attendiamo da tempo un incontro tecnico per definire nel dettaglio la proposta che abbiamo già elaborato da mesi. Chi sta perdendo tempo, dunque, non siamo noi». Altro tema caldo è la sorveglianza del territorio: «NO, caro Presidente, non puoi sostenere che un sistema di videosorveglianza dei confini abbia costi insostenibili per l’Ente Parco. Le soluzioni esistono e i fondi si possono trovare sia all’interno del bilancio, sia attingendo a risorse ministeriali dedicate».

Europa Verde ricorda anche di aver chiesto un incontro urgente sul tema incendi, senza aver ricevuto ancora risposta: «In quella sede presenteremo proposte concrete per migliorare prevenzione e controllo. Non possiamo accettare responsabilità che non sono nostre». Infine, una nota sull’ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali): «Nel principio di collaborazione tra Enti, sarebbe stato opportuno – e lo è ancora – contattare direttamente il direttore generale per chiedere perché non sia rimasta una base operativa fissa presso l’Oasi Lago Salso». Il documento si chiude con un appello al confronto: «Ti salutiamo e restiamo in attesa di essere ricevuti per esporre le nostre proposte, nell’interesse esclusivo dell’Oasi Lago Salso e della tutela del nostro patrimonio naturale».

Europa Verde – Verdi di Capitanata ribadisce così la propria posizione: servono interventi strutturali, risorse adeguate e una gestione più efficace per proteggere davvero uno degli angoli più preziosi del territorio garganico.