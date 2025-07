Manfredonia, il Consorzio lancia la sfida per rilanciare la pesca delle vongole

Il Consorzio Molluschi Nord Gargano ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata a individuare tre imbarcazioni autorizzate alla pesca delle vongole nell’areale marittimo antistante la località di Foce Aloisa, nel Compartimento di Manfredonia. Si tratta di una misura innovativa, la prima in Italia, che consente alle imprese con unità autorizzate all’uso della draga idraulica nel Compartimento di partecipare a una selezione pubblica per l’accesso alla pesca in una zona caratterizzata da una disponibilità limitata di risorsa molluschi.

L’iniziativa, promossa dal Consorzio Molluschi Nord Gargano, è in linea con gli obiettivi del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che ha affidato al Consorzio la gestione e tutela delle risorse molluschicole nel Compartimento di Manfredonia. Le imprese interessate devono rispettare i seguenti requisiti minimi: possedere una licenza di pesca valida, non aver commesso infrazioni gravi accertate in via definitiva dall’Autorità Marittima e disporre di un sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare. Sarà considerato titolo preferenziale l’adesione al Consorzio Molluschi Nord Gargano.

Le domande potranno essere inviate fino alle ore 23:59 di venerdì 25 luglio tramite PEC al Consorzio. Il bando completo e il modello di domanda sono disponibili sul sito www.cogevoitaliani.eu. «Questa iniziativa – sottolinea il presidente Giuseppe Di Rita – rappresenta un’opportunità importante per le imprese del comparto, garantendo pari condizioni di partecipazione e la possibilità di trarre un guadagno, seppure limitato, attraverso una pesca controllata in termini di giorni di attività e quantitativi».

Nonostante questo spiraglio, la situazione della risorsa nelle altre aree del Compartimento rimane drammatica. Di Rita annuncia che nelle prossime settimane sarà formalizzata la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità, per affrontare una crisi senza precedenti nel settore.