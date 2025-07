Manfredonia, il Sindaco in prima linea contro le fiamme che hanno devastato l’Oasi Lago Salso

Manfredonia non arretra. Manfredonia si rialza. È un messaggio forte, quasi un grido, quello che arriva all’indomani dei devastanti incendi che, nei giorni scorsi, hanno colpito l’Oasi Lago Salso, minacciato le ecoballe in attesa di rimozione e lambito la Pineta di Siponto. Un attacco criminale che ha messo in ginocchio un patrimonio naturalistico unico, ma che non è riuscito a spezzare la determinazione di chi lo difende. Appena informato dell’incendio, il sindaco si è recato sulla Strada Provinciale 141, dopo aver immediatamente contattato Prefettura e Regione Puglia per chiedere uomini e mezzi. «Il Sindaco – ricorda – è l’autorità comunale di protezione civile, chiamato a coordinare risorse e interventi per tutelare la sicurezza dei cittadini e del territorio».

Le fiamme, alimentate da vento e temperature torride, hanno trasformato l’Oasi in un inferno. Oltre quaranta persone hanno combattuto il fuoco: Vigili del Fuoco, ARIF, Paser, Croce Rossa, Protezione civile, forze dell’ordine impegnate nel controllo del traffico e la polizia locale. È stato attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) e sono proseguiti i contatti costanti con la Centrale Operativa Regionale per coordinare le operazioni. In alcuni momenti la tensione è salita alle stelle. «La nostra paura più grande – racconta il sindaco – era che le fiamme potessero attraversare la SP141 e attaccare il villaggio di Sciale delle Rondinelle. Il direttore operativo dello spegnimento mi disse: “Sindaco, predisponga un piano di evacuazione”». Fortunatamente, mezz’ora dopo il pericolo è stato scongiurato. Ma la battaglia è proseguita fino alle 3.30 del mattino, con gli operatori a contenere il rogo e le pattuglie a deviare il traffico proveniente dai campeggi.

All’alba, già dalle sei, sono stati richiesti rinforzi per dare il cambio alle squadre stremate, mentre arrivavano mezzi dei Vigili del Fuoco anche da fuori regione. Due canadair, dalle prime luci del giorno, si sono levati in volo per domare i focolai sparsi in un’area ormai compromessa. E non è finita qui. Nelle stesse ore, altri incendi hanno colpito la Pineta di Siponto e l’area delle ecoballe. “Non esiste il caso”, sottolinea il sindaco, parlando di un «disegno criminale» la cui logica appare incomprensibile, se si pensa ai danni arrecati alla flora, alla fauna e al pericolo corso da tanti cittadini.

Di fronte a questo scenario, emerge con forza un invito alla responsabilità collettiva: «Dobbiamo prenderci più cura del nostro territorio. Servono più uomini, più donne, più mezzi per il controllo». Una denuncia che va anche oltre il confine locale: «Non possiamo accettare che in tutta Italia ci siano solo 18 canadair e nessuno in Puglia». Il messaggio conclusivo è un impegno solenne: «L’Oasi Lago Salso non deve morire qui. A chi ha pensato di piegarci con le fiamme rispondiamo con il nostro impegno. Alla devastazione, opporremo cura. Al crimine, opporremo verità e giustizia. Alla cenere, risponderemo con nuovi semi. Manfredonia non arretra. Manfredonia si rialza, insieme. E difenderà la propria bellezza, anche sotto questo attacco criminale».