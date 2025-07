MATTINATA – È un appello accorato quello lanciato dall’Avis di Mattinata, che invita la cittadinanza a donare sangue per aiutare Antonio Latino, concittadino vittima di un grave incidente. L’uomo è attualmente ricoverato in condizioni critiche nel Reparto di Rianimazione 1 dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove necessita di trasfusioni continue.

La richiesta è urgente: servono donazioni di sangue dei gruppi A+, A−, 0+ e 0−. Per questo, l’Avis ha organizzato una raccolta straordinaria che si è svolta stamani domenica 20 luglio, dalle ore 08:00 alle 12:00, presso il Poliambulatorio di Mattinata.

In alternativa, è possibile recarsi direttamente al Centro Trasfusionale dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, specificando il nome del ricevente: LATINO Antonio, Reparto Rianimazione 1.

“Dimostriamo la nostra vicinanza con un gesto concreto di solidarietà – scrive l’Avis nel suo messaggio – Ogni donazione può fare la differenza. Grazie di cuore”.

In momenti come questi, la generosità della comunità può diventare determinante per salvare una vita. L’invito è rivolto a tutti i cittadini in buona salute e compatibili con i gruppi sanguigni richiesti. Una semplice donazione può fare la differenza tra la vita e la morte.