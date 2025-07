Maxi incendio Oasi Lago Salso. Manfredonia, riaperta la SP141: le indicazioni

Come da nota stampa, riaperta al traffico la Strada Provinciale 141, nel tratto compreso tra gli Sciali, precedentemente chiusa in via precauzionale a causa dell’incendio che ha interessato l’area dell’Oasi Lago Salso.

Inoltre, a seguito del confronto con ARPA Puglia e con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Foggia, si rende noto che i dati finora raccolti sul monitoraggio della qualità dell’aria risultano nei limiti normativi, senza evidenze di rischio per la salute pubblica.

Proseguono intanto le attività di bonifica del territorio interessato, in particolare con la rimozione degli arbusti pericolanti all’interno dell’Oasi, per garantire la sicurezza dell’area e prevenire ulteriori criticità.

L’Amministrazione Comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine, ai corpi di soccorso e alle associazioni di volontariato che, incessantemente da ieri mattina, hanno lavorato con dedizione e competenza per contenere l’emergenza e riportare la situazione alla normalità:

Vigili del Fuoco

Tenenza della Guardia di Finanza di Manfredonia

Polizia di Stato

Carabinieri

Polizia Locale

Protezione Civile

ARIF Puglia

P.A.S.E.R.

Croce Rossa Italiana

“Grazie a tutti per il lavoro straordinario svolto in queste ore difficili, a tutela del nostro territorio e della sicurezza dei cittadini.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire l’evoluzione della situazione e a informare puntualmente la cittadinanza attraverso i canali istituzionali.”