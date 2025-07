Ospedale di Manfredonia, Splendido (Lega): “Un cantiere infinito e inaccessibile: Asl di Foggia si dimetta”

Un ospedale che somiglia più a un cantiere a cielo aperto che a un presidio di cura, tra lavori infiniti, disservizi e promesse rimaste sulla carta. È la denuncia dura del consigliere regionale della Lega, l’avvocato Joseph Splendido, vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale per la Capitanata del partito di Matteo Salvini, che ha scelto di raccontare pubblicamente quanto constatato personalmente durante una recente visita al San Camillo De Lellis di Manfredonia. “Ho potuto verificare personalmente, durante la mia visita, il livello di confusione e inefficienza dell’ospedale, divenuto un cantiere a cielo aperto senza soluzione di continuità”, esordisce Splendido.

Secondo il consigliere, la situazione è ormai diventata insostenibile: “Da mesi i cittadini sono costretti a spostarsi fino a San Giovanni Rotondo o, addirittura, nel vicino Molise per effettuare anche solo un esame diagnostico, spesso rivolgendosi al privato – prosegue l’avvocato foggiano –. L’Asl di Foggia, con grande enfasi pre-elettorale, aveva annunciato l’arrivo di un nuovo tavolo radiologico nei locali dell’ex mensa. Nei fatti, però, i lavori sono appena iniziati. E che dire dell’altro tavolo previsto negli spazi del pronto soccorso, che sarebbe dovuto entrare in funzione entro la fine di agosto? Nulla di fatto, come pure la sala operatoria per prestazioni chirurgiche ed ortopediche che resta inutilizzabile per mancanza di climatizzazione”.

Un quadro critico che, secondo Splendido, compromette il diritto stesso alla salute dei cittadini di Manfredonia: “Il De Lellis non è più un ospedale, ma un porto insabbiato, impraticabile per i pazienti e implacabile per chi ha bisogno di cure gratuite”, afferma senza mezzi termini. Il consigliere richiama inoltre l’attenzione sulla mancata installazione delle nuove apparecchiature, acquistate per un valore complessivo di 350mila euro, ma ancora non disponibili all’utenza. Da qui l’affondo finale: “Il management dell’Asl di Foggia dovrebbe dimettersi per manifesta insipienza e per aver violato in modo sistematico il diritto alla salute dei cittadini”.

Non manca un riferimento anche alla recente tragedia avvenuta sulla Sp58 “Le Matine”, dove un’ambulanza in corsa ha perso la vita in un incidente: “La direzione dell’Asl dovrebbe chiedersi se sia davvero in grado di garantire la salute di un intero territorio. Ci sono responsabilità specifiche in quella corsa verso la morte?”, domanda Splendido. E conclude: “I cittadini non possono più essere abbandonati all’improvvisazione e all’improntitudine. È in gioco qualcosa di troppo importante: la tutela concreta della vita e della salute di migliaia di persone”.

Lo riporta l’immediato.net