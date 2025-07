Turista aggredito per catenina d'oro,mette in fuga banda giovani

Lo avvicinano cinque giovani e uno tenta di strappargli la catenina d’oro, ma l’uomo reagisce colpendo l’aggressore e, pur restando ferito durante una breve colluttazione, riesce a mettere in fuga tutta la banda. E’ accaduto in nottata a Campomarino Lido.

L’episodio ha visto come protagonista un uomo di San Severo (Foggia) in vacanza nel centro rivierasco insieme alla moglie. Il turista è rimasto ferito alla testa, ad un ginocchio e ad un braccio. Scosso dall’accaduto, si è rivolto alla guardia medica per le medicazioni e nel pomeriggio ha presentato formale denuncia al Comando Carabinieri di Termoli.

Lo riporta l’ANSA