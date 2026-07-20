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MATTEO TROIANO Ancora successi per Matteo Troiano: conquista il tricolore Forense e brilla ai Campionati Nazionali della Cronoscalata

Il 19 luglio, a Serrone (Frosinone), in occasione dei Campionati Nazionali della Cronoscalata, Troiano ha affrontato una delle prove più impegnative della stagione

Ancora successi per Matteo Troiano: conquista il tricolore Forense e brilla ai Campionati Nazionali della Cronoscalata

Ancora successi per Matteo Troiano: conquista il tricolore Forense e brilla ai Campionati Nazionali della Cronoscalata

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Manfredonia // Sport //

MANFREDONIA – Ancora importanti soddisfazioni sportive per Matteo Troiano, stimato e noto avvocato di Manfredonia, protagonista di un nuovo doppio risultato di prestigio nel ciclismo.

Il 19 luglio, a Serrone (Frosinone), in occasione dei Campionati Nazionali della Cronoscalata, Troiano ha affrontato una delle prove più impegnative della stagione: una salita di ben 11 chilometri, caratterizzata da elevata difficoltà tecnica e atletica. Al termine della competizione ha conquistato il 9° posto assoluto e il 1° posto nella categoria Master M6 (55-60 anni).

Pochi giorni prima, il 13 e 14 giugno a Ostuni, era già arrivato un altro grande traguardo ai Campionati Italiani Forensi, riservati ad avvocati, magistrati e notai. Grazie a un 2° posto assoluto in una gara e a un 3° posto assoluto nell’altra, Troiano si è laureato Campione Italiano Forense della categoria Master M6, conquistando la prestigiosa maglia tricolore.

Due risultati di assoluto rilievo che confermano il valore dell’atleta manfredoniano, capace di distinguersi in competizioni di alto livello grazie a preparazione, costanza e determinazione, portando ancora una volta in alto il nome di Manfredonia nel panorama del ciclismo nazionale.

A cura di Michele Solatia.

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