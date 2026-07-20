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Home // Economia // ATA I fascia, il TAR dà ragione ai lavoratori: stop alla penalizzazione del servizio di leva

TAR LAVORATORI ATA I fascia, il TAR dà ragione ai lavoratori: stop alla penalizzazione del servizio di leva

Il provvedimento riguarda gli atti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con specifico riferimento anche alla provincia di Foggia.

TAR Lazio - ANP

TAR Lazio - ANP

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Economia // Foggia //

La UIL Scuola Foggia esprime forte soddisfazione per l’ordinanza con cui il TAR Lazio, sul ricorso n. 6622/2026, ha accolto l’istanza cautelare dell’Avv. Marco Dibitonto, che dirige l’Ufficio Legale dalla UIL SCUOLA PUGLIA, disponendo la sospensione degli atti impugnati relativi alle graduatorie provinciali permanenti ATA, nella parte in cui il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego veniva valutato in modo penalizzante.

Il provvedimento riguarda gli atti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con specifico riferimento anche alla provincia di Foggia.

Il TAR ha richiamato il più recente orientamento del Consiglio di Stato, ritenendo sussistenti i presupposti per la tutela cautelare in favore della parificazione del punteggio da attribuire al servizio di leva, a prescindere dal momento in cui esso sia stato prestato.

Per effetto dell’ordinanza, ai ricorrenti è stato assegnato il punteggio pieno in via provvisoria, con inserimento con riserva nella relativa graduatoria.

Sono stati assegnati altri 6 punti in graduatoria ATA I FASCIA 

L’udienza di merito è stata fissata per il 13 gennaio 2027.

La posizione della UIL Scuola Foggia

“Questa ordinanza rappresenta un risultato di grande valore per il personale ATA e per tutti i lavoratori che chiedono soltanto il rispetto di un principio elementare di giustizia: il servizio reso allo Stato non può trasformarsi in una penalizzazione in graduatoria”.

Lo dichiara il Segretario Generale della UIL Scuola Foggia dr. Nicola Rega.

“Il TAR ha affermato, sia pure in via cautelare, un principio chiaro: il servizio di leva deve essere riconosciuto con pari dignità. È una decisione che rafforza le ragioni dei lavoratori e smonta una disparità che da troppo tempo produce effetti ingiusti”.

“La UIL Scuola Foggia continuerà a stare al fianco del personale ATA, seguendo ogni sviluppo del giudizio fino alla decisione di merito, perché questo risultato trovi piena conferma e perché nessun lavoratore debba più vedere compresso un proprio diritto”.

La UIL Scuola Foggia ribadisce il proprio impegno nella tutela concreta del personale ATA e chiede che l’Amministrazione dia immediata e corretta attuazione a quanto disposto dal giudice amministrativo.

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