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AUTOVELOX MULTA Autovelox, stop ai sistemi non omologati: come verificare se la multa è valida

In vigore il nuovo decreto del Mit: regole uniche per omologazione, taratura e controlli tecnici degli apparecchi. Ecco cosa cambia per automobilisti e Comuni.

Autovelox, nuove regole su omologazione e multe: cosa cambia

Autovelox - Fonte Immagine non riferita al testo: lanazione.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Luglio 2026
Attualità //

In vigore il nuovo decreto del Mit: regole uniche per omologazione, taratura e controlli tecnici degli apparecchi. Ecco cosa cambia per automobilisti e Comuni.

Il sistema dei controlli della velocità cambia ufficialmente volto. Dal 12 luglio 2026 è entrato in vigore il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina in modo uniforme omologazione, taratura e verifiche periodiche degli autovelox, con l’obiettivo di porre fine alle numerose controversie giudiziarie che negli ultimi anni hanno interessato migliaia di verbali.

Il provvedimento rappresenta una svolta attesa da tempo. Negli ultimi anni, infatti, diverse sentenze della Corte di Cassazione avevano evidenziato la differenza tra apparecchi semplicemente “approvati” e quelli regolarmente omologati, aprendo la strada all’annullamento di numerose multe elevate con dispositivi privi della prescritta omologazione.

Cosa prevede il decreto

Le nuove disposizioni stabiliscono criteri tecnici uniformi per tutti i rilevatori di velocità. Gli autovelox dovranno essere sottoposti a:

  • omologazione secondo procedure standardizzate;
  • verifiche tecniche periodiche;
  • controlli sulla corretta taratura;
  • certificazione della piena efficienza nel tempo.

L’obiettivo è garantire che ogni rilevazione della velocità sia effettuata con strumenti affidabili e conformi agli stessi standard su tutto il territorio nazionale.

Come verificare la regolarità della multa

Chi riceve un verbale può controllare alcuni elementi fondamentali:

  • che nel verbale siano indicati il modello dell’autovelox e gli estremi dell’omologazione;
  • che siano riportati i riferimenti alle verifiche periodiche e alla taratura dell’apparecchio;
  • che l’installazione del dispositivo sia conforme alle autorizzazioni previste per quel tratto di strada.

In caso di dubbi, il cittadino può richiedere l’accesso agli atti all’ente che ha emesso la sanzione per verificare la documentazione relativa all’apparecchio utilizzato.

Cosa succede agli autovelox non omologati

Il decreto introduce un periodo di adeguamento per gli enti proprietari delle strade. I dispositivi che non soddisfano i nuovi requisiti dovranno essere aggiornati o sostituiti, mentre quelli non conformi non potranno continuare a essere utilizzati secondo le nuove disposizioni.

Per gli automobilisti resta comunque possibile contestare le sanzioni qualora emergano irregolarità nella documentazione o nel funzionamento dell’apparecchiatura.

Una riforma attesa

Il nuovo quadro normativo punta a ridurre il contenzioso e ad assicurare maggiore certezza del diritto sia per gli enti locali sia per gli utenti della strada. Dopo anni di interpretazioni contrastanti e ricorsi, il Governo punta a rendere i controlli più trasparenti e uniformi, rafforzando al tempo stesso la sicurezza stradale. Lo riporta leggo.it

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